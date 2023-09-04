У Франції стартує збір винограду: у Шампані прогнозують урожайний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На вихідних у департаменті Об французького регіону Шампань розпочалося збирання винограду 2023 року, і очікується, що більшість виноградників розпочнуть щорічний «венданж» (збирання винограду) у четвер, на тлі того, як виробники вина, схоже, чекають на рекордний рік із точки зору обсягів, пише УНН із посиланням на RFI.
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Хоча перші секатори вже попрацювали в Монтґе (Об), збір винограду розпочнеться в більшості з 319 комун, що входять до апелласьйону Шампань, з 7 вересня, пише видання.
За словами Девіда Шатійона, президента спілки виробників шампанського, урожай цього року обіцяє стати «абсолютним рекордом за обсягом», а вага грон винограду досягне рекордно високого рівня - близько 220 грамів.
Це порівняно з попереднім рекордним урожаєм 2005 року, коли грона важили 175 грамів.
Офіційні дати початку венданжу встановлені для кожної комуни і кожного сорту винограду - Шардоне, Піно Нуар і Меньє - і триватимуть до 16 вересня.
Що стосується якості, Шатійон пояснив: "Через погоду на початку серпня ми побачили кілька спалахів сірої гнилі, за якими ми уважно стежимо".
Але наразі інфекція значною мірою перебуває під контролем, і погода найближчими днями, яка, за прогнозами, буде дуже гарною, є ідеальною, оскільки дасть змогу осередкам гниття висохнути, зазначає видання.
У результаті, каже Шатійон, "ми зможемо отримати щось справді гарне, а оскільки їх багато, ми зможемо вибирати кращі грона".
Доповнення
Після і без того чудового 2021 року, чому сприяло відкриття барів і ресторанів після зняття обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19, престижний напій підтвердив своє зростання 2022 року: було продано 325,5 мільйона пляшок (зростання на 1,6 відсотка), що стало найвищим обсягом за 15 років, зазначає видання.