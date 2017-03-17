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Во Франции расширили дело против Ф.Фийона из-за подаренной дорогой одежды

Во Франции расширили дело против Ф.Фийона из-за подаренной дорогой одежды

Киев • УНН

 • 10116 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Правоохранительные органы Франции заинтересовались в расходах на одежду кандидата в президенты страны от партии "республиканцев" Франсуа Фийона, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, что следствие расширило дело против участника президентской гонки, добавив в него дополнительный пункт о "торговле влиянием".

Напомним, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон стал фигурантом нового скандала. Его обвиняют в том, что он принял от друга в подарок два деловых костюма стоимостью 13 тыс. евро. При этом предельный лимит пожертвований для кандидатов составляет 4,6 тыс. евро

Так, об одежде известного парижского портного Арни для Ф.Фийона в феврале сообщила французская еженедельная газета Journal du Dimanche. Отмечалось, что одежда была оплачена чеком.

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