Во Франции расширили дело против Ф.Фийона из-за подаренной дорогой одежды

Отмечается, что следствие расширило дело против участника президентской гонки, добавив в него дополнительный пункт о "торговле влиянием".

Напомним, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон стал фигурантом нового скандала. Его обвиняют в том, что он принял от друга в подарок два деловых костюма стоимостью 13 тыс. евро. При этом предельный лимит пожертвований для кандидатов составляет 4,6 тыс. евро

Так, об одежде известного парижского портного Арни для Ф.Фийона в феврале сообщила французская еженедельная газета Journal du Dimanche. Отмечалось, что одежда была оплачена чеком.