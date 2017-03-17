У Франції розширили справу проти Ф.Фійона через подарований дорогий одяг
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Правоохоронні органи Франції зацікавилися у витратах на одяг кандидата в президенти країни від партії “Республіканців” Франсуа Фійона, передає УНН з посиланням на Le Parisien.
Відзначається, що слідство розширило справу проти учасника президентських перегонів, додавши в нього додатковий пункт про “торгівлю впливом”.
Нагадаємо, кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон став фігурантом нового скандалу. Його звинувачують у тому, що він прийняв від друга в подарунок два ділових костюма вартістю 13 тис. євро. При цьому граничний ліміт пожертвувань для кандидатів становить 4,6 тис. євро
Так, про одяг відомого паризького кравця Арні для Ф.Фійона в лютому повідомила французька щотижнева газета Journal du Dimanche. Зазначалося, що одяг був оплачений чеком.