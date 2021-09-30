Во Франции более 200 людям ввели просроченную вакцину от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Примерно 260 человек во французском регионе Овернь-Рона-Альпы, департамент Луара, были вакцинированы от коронавируса препаратом Pfizer с истекшим сроком годности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Bleu.
Детали
Региональное управление здравоохранения объявило, что партию препарата, которую разморозили 6 августа, использовали для вакцинации с 7 августа по 21 сентября. В то же время срок годности вакцин закончился еще 5 сентября. Сообщается, что дозами из этой партии привили около 260 людей, среди них 100 учеников из семи колледжей департамента Луара.
В Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств Франции отметили, что ни у одного человека, вакцинированного испорченным препаратом, не выявили нарушений в организме. Однако и не гарантируют, что просроченная вакцина сможет защитить от COVID-19.
Отмечают, что всем, кому ввели некачественную вакцину, предложили сделать прививку повторно.
Напомним
Летом в Японию остановили поставки примерно 1,63 млн доз вакцины от коронавируса Moderna после того, как в ней обнаружили примеси.