У Франції понад 200 особам ввели прострочену вакцину проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Приблизно 260 осіб у французькому регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара, було вакциновано проти коронавірусу препаратом Pfizer із вичерпаним терміном придатності. Про це повідомляє УНН із посиланням на France Bleu.
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Регіональне управління охорони здоров’я оголосило, що партія препарату, яку разморозили 6 серпня, використовували для вакцинації з 7 серпня до 21 вересня. Водночас термін придатності вакцин закінчився ще 5 вересня. Повідомляють, що дозами із цієї партії щепили приблизно 260 людей, серед них 100 учнів із семи коледжів департаменту Луара.
У Національному агентстві з безпеки лікарських засобів Франції зазначили, що в жодної людини, вакцинованої зіпсованим препаратом, не виявили порушень в організмі. Однак і не гарантують, що прострочена вакцина зможе захистити від COVID-19.
Зазначають, що всім, кому ввели неякісну вакцину, запропонували зробити щеплення повторно.
Нагадаємо
Улітку в Японію зупинили постачання приблизно 1,63 млн доз вакцини проти коронавірусу від Moderna після того, як в ній виявили домішки.