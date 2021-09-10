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Во Франции более 12 тысяч человек, которые помогали бороться с пандемией, получили гражданство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Франция предоставила гражданство более 12 000 прифронтовым работникам, чья работа подвергалась риску во время пандемии Covid-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Кроме ускорения процесса подачи заявки, который обычно занимает до двух лет, правительство также сократил требование о месте проживания с пяти лет до двух.

“Фронтовые работники откликнулись на призыв нации, поэтому правильно, что нация делает шаг навстречу. Я поздравляю наших новых соотечественников с французской национальностью и благодарю их от имени республики. Страна также благодарит их”, - сказала министр гражданства Марлен Скиаппа.

В сентябре 2020 Министерство внутренних дел предложило тем, кто “активно включился” к борьбе с пандемией, подать заявку на скорую натурализацию. В четверг Скиаппа заявил, что подано 16381 заявление, а 12012 заявок было одобрено.

Напомним

Франция предоставила гражданство более 2 тыс. иностранцев, которые активно боролись с пандемией Covid-19.

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