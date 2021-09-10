Во Франции более 12 тысяч человек, которые помогали бороться с пандемией, получили гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Франция предоставила гражданство более 12 000 прифронтовым работникам, чья работа подвергалась риску во время пандемии Covid-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Кроме ускорения процесса подачи заявки, который обычно занимает до двух лет, правительство также сократил требование о месте проживания с пяти лет до двух.
“Фронтовые работники откликнулись на призыв нации, поэтому правильно, что нация делает шаг навстречу. Я поздравляю наших новых соотечественников с французской национальностью и благодарю их от имени республики. Страна также благодарит их”, - сказала министр гражданства Марлен Скиаппа.
В сентябре 2020 Министерство внутренних дел предложило тем, кто “активно включился” к борьбе с пандемией, подать заявку на скорую натурализацию. В четверг Скиаппа заявил, что подано 16381 заявление, а 12012 заявок было одобрено.
Напомним
Франция предоставила гражданство более 2 тыс. иностранцев, которые активно боролись с пандемией Covid-19.