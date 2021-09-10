У Франції понад 12 тисяч осіб, які допомагали боротися з пандемією, отримали громадянство

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Окрім прискорення процесу подачі заявки, який зазвичай займає до двох років, уряд також скоротив вимогу щодо місця проживання з п’яти років до двох.

“Фронтові працівники відгукнулися на заклик нації, тому правильно, що нація робить крок назустріч їм. Я вітаю наших нових співвітчизників із французькою національністю і дякую їм від імені республіки. Країна також дякує їм”, — сказала міністр громадянства Марлен Скіаппа .

У вересні 2020 року Міністерство внутрішніх справ запропонувало тим, хто “активно долучився” до боротьби пандемією, подати заявку на швидку натуралізацію. У четвер Скіаппа заявив, що подано 16381 заяву, а 12012 заявок було схвалено.

Нагадаємо

Франція надала громадянство понад 2 тис. іноземців, які активно боролись із пандемією Covid-19.