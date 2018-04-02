Во Франции начинается массовая забастовка железнодорожников

ukru
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 33794 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 70742 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 102471 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 111897 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 118731 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 130722 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145958 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147917 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 191854 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157332 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

10 марта, 05:37 • 110034 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 105746 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 80381 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

08:29 • 57359 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 97471 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 97415 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 175712 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 209475 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 216444 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 226209 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 37003 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 43405 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 80355 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 191854 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 121018 просмотра
Актуальное
Во Франции начинается массовая забастовка железнодорожников

Во Франции начинается массовая забастовка железнодорожников

Киев  •  УНН

 • 10288 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. С понедельника во Франции начинается волна забастовок, которую объявили профсоюзы железнодорожных работников, компании Air France, энергетиков и студенты университетов, передает УНН со ссылкой на RFI.

Три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта - CGT, CFDT и Unsa - объявили о начале всеобщей забастовки с 19 часов понедельника.

Как сообщается, она продлится три месяца, в течение которых будет остановлено движение поездов на два дня в неделю. Четвертый профсоюз, SUD-Rail, призывает работников железнодорожного сектора к всеобщей непрерывной забастовке, продление которой будет решаться голосованием профсоюзного комитета каждые 24 часа.

Профсоюзы бастуют против реформы национальной компании железных дорог SNCF, которая, фактически, является монополистом в этой области. Реформа вводит конкуренцию в железнодорожный сектор, а также упраздняет особый статус и льготы ее сотрудников. Профсоюзы также опасаются, что реформа правительства позволит в будущем приватизировать эту государственную компанию.

Как обещают профсоюзы, участие в забастовке будет массовым. Они также обвиняют дирекцию компании SNCF в том, что она обещала премии тем машинистам, которые согласятся вести поезда в дни забастовки.

По сообщениям дирекции SNCF, в первый день забастовки в ней примут участие 48% работников, в том числе 77% машинистов. Во вторник, 3 апреля, 88% скоростных поездов TGV будут отменены.

В авиакомпании Air France вторник, 3 апреля, будет уже четвертым днем забастовки, 7 апреля – пятым. Работники компании начали забастовочное движение 22 февраля и проводят ее точечно. По информации дирекции компании, около четверти рейсов в эти дни будут отменены. Главным требованием профсоюзов является увеличение заработной платы на 6%.

Также во вторник пройдет забастовка уборщиков мусора. Она коснется в основоном Парижа и его пригородов. Работники требуют снижения пенсионного возраста из-за тяжелых условий труда.

Профсоюзы энергетиков призывают к забастовке, начиная с воскресенья вечера, вплоть до 28 июня. Они требуют остановки приватизации энергетического сектора.

Студенты университетов Парижа, Тулузы, Бордо и Руана также проведут забастовку против закона, устанавливающего отбор абитуриентов при поступлении. До последнего времени записаться в государственный университет мог каждый, кто получил аттестат о среднем образовании (ВАС).

Напомним, в штаб-квартире ООН в Женеве из-за забастовки не было ни одного заседания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы