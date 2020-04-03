В "Формуле-1" появится команда с новым названием
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Возвращение команды "Астон Мартин" в "Формулу 1" подтвержден. В сезоне 2021 одна из крупнейших марок автомобилей "Астон Мартин" вернется в качестве команды "Ф1", продолжая работать со своей базы в Сильверстоуне, сообщает УНН со ссылкой на сайт "racingpointf1.com".
Это стало возможным благодаря тому, что бизнесмен Лоренс Стролла выкупил все акции компании. Поэтому команду “Рейсинг Пойнт” (Racing Point) просто переименуют и она сможет выступать заводским составом.
“Процесс инвестирования в эту замечательную автомобильную марку требовал всего моего внимания и энергии в течение нескольких месяцев. Конечно, были бессонные ночи. В то же время это была одна из самых интересных сделок, в которых я когда-либо участвовал. Автомобили — моя страсть, огромная часть моей жизни, и „Астон Мартин“ всегда занимал особое место в моем сердце”, — признался Лоуренс Стролла.
Также Стролла заявил, что желает сделать из “Астон Мартин” “одну из лучших команд в спорте”.
Напомним, что шесть Гран-при “Формулы-1” отменены из-за вспышки коронавируса в мире.