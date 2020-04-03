В "Формуле-1" появится команда с новым названием

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82827 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99335 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102082 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101383 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109280 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97692 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104359 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106392 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131356 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

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США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 109280 просмотра
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5 марта, 13:36 • 114898 просмотра
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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 105133 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110587 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108859 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108351 просмотра
Актуальное
В "Формуле-1" появится команда с новым названием

В "Формуле-1" появится команда с новым названием

Киев  •  УНН

 • 19524 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Возвращение команды "Астон Мартин" в "Формулу 1" подтвержден. В сезоне 2021 одна из крупнейших марок автомобилей "Астон Мартин" вернется в качестве команды "Ф1", продолжая работать со своей базы в Сильверстоуне, сообщает УНН со ссылкой на сайт "racingpointf1.com".

Это стало возможным благодаря тому, что бизнесмен Лоренс Стролла выкупил все акции компании. Поэтому команду “Рейсинг Пойнт” (Racing Point) просто переименуют и она сможет выступать заводским составом.

“Процесс инвестирования в эту замечательную автомобильную марку требовал всего моего внимания и энергии в течение нескольких месяцев. Конечно, были бессонные ночи. В то же время это была одна из самых интересных сделок, в которых я когда-либо участвовал. Автомобили — моя страсть, огромная часть моей жизни, и „Астон Мартин“ всегда занимал особое место в моем сердце”, — признался Лоуренс Стролла.

Также Стролла заявил, что желает сделать из “Астон Мартин” “одну из лучших команд в спорте”.

Напомним, что шесть Гран-при “Формулы-1” отменены из-за вспышки коронавируса в мире.

Украинские Национальные Новости

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