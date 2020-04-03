У "Формулі-1" з'явиться команда з новою назвою

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Повернення команди “Астон Мартін” в “Формулу 1” підтверджено. У сезоні 2021 року одна з найбільших марок автомобілів “Астон Мартін” повернеться в якості команди “Ф1”, продовжуючи працювати зі своєї бази в Сільверстоуні, повідомляє УНН з посиланням на сайт “racingpointf1.com”.