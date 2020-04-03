У "Формулі-1" з'явиться команда з новою назвою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Повернення команди “Астон Мартін” в “Формулу 1” підтверджено. У сезоні 2021 року одна з найбільших марок автомобілів “Астон Мартін” повернеться в якості команди “Ф1”, продовжуючи працювати зі своєї бази в Сільверстоуні, повідомляє УНН з посиланням на сайт “racingpointf1.com”.
Це стало можливим завдяки тому, що бізнесмен Лоренс Стролл викупив всі акції компанії. Тож команду “Рейсінг Пойнт” (Racing Point) просто перейменують і вона зможе виступати заводським складом.
“Процес інвестування в цю чудову автомобільну марку вимагав всієї моєї уваги та енергії протягом декількох місяців. Звичайно, були безсонні ночі. Водночас це була одна з найбільш цікавих угод, в яких я коли-небудь брав участь. Автомобілі — моя пристрасть, величезна частина мого життя, і „Астон Мартін“ завжди займав особливе місце в моєму серці”, — зізнався Лоуренс Стролл.
Також Стролл заявив, що бажає зробити з “Астон Мартін” “одну з кращих команд в спорті”.
Нагадаємо, що шість Гран-прі “Формули-1” відмінено через спалах коронавірусу у світі, а ще один етап (у Китаї) — скасовано.