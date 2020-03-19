"Формула-1" перенесла ще три етапи через пандемію коронавірусу

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Через продовження глобального поширення COVID-19 і після триваючих дискусій з "Формулою 1" і трьома промоутерами, було визнано, що три Гран-Прі змагань перенесені, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу змагань.

Перенос торкнувся Гран-прі Нідерландів, яке мало пройти 1-3 травня, Гран-прі Іспанії було заплановане на 8-10 травня, Гран-прі Монако (21-24 травня).

Примітно, що раніше на більш пізній термін були перенесені етапи в Китаї, В'єтнамі та Бахрейні, а також відмінений етап в Китаї.

Додамо, що FIA і "Формула 1" розраховують почати сезон чемпіонату 2020 року, як тільки це стане безпечно (після травня), і будуть продовжувати регулярно відстежувати поточну ситуацію з COVID-19.

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