"Формула-1" перенесла еще три этапа из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Из-за продолжения глобального распространения COVID-19 и после продолжающихся дискуссий с "Формулой 1" и тремя промоутерами, было признано, что три Гран-При соревнований перенесены, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
Перенос коснулся Гран-при Нидерландов, которое должно пройти 1-3 мая, Гран-при Испании было запланировано на 8-10 мая, Гран-при Монако (21-24 мая).
Примечательно, что ранее на более поздний срок были перенесены этапы в Китае, Вьетнаме и Бахрейне, а также отменен этап в Китае.
Добавим, что FIA и "Формула 1" рассчитывают начать сезон чемпионата 2020 года, как только это станет безопасно (после мая), и будут продолжать регулярно отслеживать текущую ситуацию с COVID-19.