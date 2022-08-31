В Фонде Вадима Столара подытожили свою активность летом 2022

“За последние три месяца было сделано действительно много полезного. Со сменой обстановки на фронте и в тылу нам пришлось меняться, чтобы вовремя отвечать на все вызовы и запросы. И нам это удалось! За летний сезон команда Фонда Вадима Столара успела инициировать и реализовать много добрых дел. На сегодняшний день все сильнее встают вопросы не только непосредственной помощи людям, но и сохранения и восстановления морального состояния украинцев – потому что все мы в той или иной степени психологически пострадали от вторжения врага”, – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

По ее словам, в Фонде Вадима Столара пришли к выводу, что на сегодняшний день крайне важно реализовывать социальные проекты.

“Такие проекты, призванные морально поддерживать людей, стали одним из наших приоритетов – потому что в итоге именно люди, украинцы как здоровая нация, станут залогом восстановления страны. Таким образом, мы через такие проекты приобщаемся к возрождению нашей Украины”, - подчеркнула волонтер.

Она перечислила ряд инициатив, которые, кроме других добрых дел Фонда, были реализованы именно для улучшения внутреннего состояния украинцев, страдающих из-за войны.

“В частности, команда Фонда организовала на День защиты детей празднование для малышей в Киеве и Ровно. Также в течение лета мы вместе с партнерами запустили бесплатные спортивные программы, курсы тактической медицины, ввели регулярные онлайн-встречи с психологами и реализовали многочисленные мастер-классы для детей ВПЛ. Отдельной строкой стоит проект “Истории сильных”, призванный собрать и издать отдельной книгой настоящие истории украинцев, которые не боясь рассказывают о том, что пережили с момента вторжения оккупантов. А одной из более масштабных инициатив Фонда стал проект “Восстановись”, призванный помочь тысячам украинских семей восстановить эмоциональное здоровье”, - отметила Наталья Приходько.

Ни на мгновение не останавливается и работа по обеспечению людей продуктами питания. Так, продуктовые наборы, укомплектованные и доставленные представителями Фонда, выдавались летом в следующих городах и регионах: июнь – Донецкая обл., июль – Днепр, Сумы, Харьков, Донецкая обл.: Дружковка, Константиновка, Курахово, Покровск.

“В августе мы уже успели встретиться с украинцами в Киеве и области и Чернигове. В настоящее время активная раздача проводится в Сумах, Днепре и Харькове. На днях закрыли заявки в Житомире, Новограде-Волынском и Ровно. Всего за летний период мы раздали в общей сложности около 40 тыс. пакетов с продуктами”, – конкретизировала волонтер.

Помощь военным, отметила она, также не прекращалась в летние месяцы.

“В июне передали в ВСУ дроны для разведки и корректировки огня артиллерии, тепловизоры, а также защитную амуницию для защитников. В июле предоставили два специализированных автомобиля скорой медицинской помощи для киевской военной бригады (дооснастившей авто и отправившей на восток) и для Запорожского военного госпиталя. Было и много других проектов сотрудничества с защитниками”, - подытожила Наталья Приходько.