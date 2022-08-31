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У Фонді Вадима Столара підсумували свою активність влітку 2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Фонді Вадима Столара підбили підсумки своєї діяльності за період літа 2022 року. Про це йдеться на сайті організації, пише УНН.

У Фонді Вадима Столара підсумували свою активність влітку 2022

“За останні три місяці було зроблено справді багато корисного. Зі зміною обстановки на фронті та в тилу нам також довелося змінюватися, щоб вчасно відповідати на всі виклики і запити. І нам це вдалося! За літній сезон команда Фонду Вадима Столара встигла ініціювати та втілити багато добрих справ. На сьогодні все сильніше постають питання не тільки безпосередньої допомоги людям, а й збереження та відновлення морального стану українців – бо всі ми в тій чи іншій мірі психологічно постраждали від вторгнення ворога”, – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

За її словами, у Фонді Вадима Столара дійшли висновку, що на сьогодні вкрай важливо реалізовувати соціальні проєкти.

“Такі проєкти, покликані морально підтримувати людей, стали одним з наших пріоритетів – бо у підсумку саме люди, українці як здорова нація, стануть запорукою відновлення країни. Таким чином ми через такі проєкти долучаємося до відродження нашої України”, - наголосила волонтерка.

Вона перерахувала низку ініціатив, які, окрім інших добрих справ Фонду, було реалізовано саме задля покращення внутрішнього стану українців, які потерпають від війни.

“Зокрема, команда Фонду організувала на День захисту дітей святкування для малечі у Києві та Рівному. Також протягом літа ми разом з партнерами запустили безкоштовні спортивні програми, курси тактичної медицини, запровадили регулярні онлайн-зустрічі з психологами та реалізували чисельні майстер-класи для дітей ВПО. Окремим рядком стоїть проєкт “Історії сильних”, покликаний зібрати та видати окремою книгою справжні історії українців, які не боючись розповідають про те, що пережили з моменту вторгнення окупантів. А однією з масштабніших ініціатив Фонду став проєкт “Відновись”, покликаний допомогти тисячам українських сімей відновити емоційне здоров’я”, - зазначила Наталія Приходько.

Ні на мить не зупиняється і робота з забезпечення людей продуктами харчування. Так, продуктові набори, укомплектовані та доставлені представниками Фонду, видавалися влітку у наступних містах та регіонах: червень - Донецька обл., липень - Дніпро, Суми, Харків, Донецька обл: Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Покровськ.

“У серпні ми вже встигли зустрітися з українцями у Києві та області та у Чернігові. Наразі активна роздача проводиться у Сумах, Дніпрі та Харкові. Днями закрили заявки у Житомирі, Новограді-Волинському та у Рівному. Всього за літній період ми роздали загалом біля 40 тис. пакунків з продуктами”, – конкретизувала волонтерка.

Допомога військовим, зазначила вона, також не припинялася в літні місяці.

“У червні передали до ЗСУ дрони для розвідки і коригування вогню артилерії, тепловізори, а також захисну амуніцію для захисників. У липні надали два спеціалізованих автомобілі швидкої медичної допомоги для київської військової бригади (яка дооснастила авто та відправила на схід) та для Запорізького військового шпиталю. Було й багато інших проєктів співпраці з захисниками”, - підсумувала Наталія Приходько.

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