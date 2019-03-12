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В "ФФУ Продакшн" разъяснили, как заказать строительство футбольного поля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Районные администрации, города областного значения и объединенные территориальные общины могут получить финансирование на строительство футбольного поля с искусственным покрытием, передает УНН со ссылкой на сообщение завода "ФФУ Продакшн" в Facebook.

Для этого органам местного самоуправления нужно подать проект строительства (новое строительство, реконструкция, в том числе изготовление проектной документации) площадок с искусственным покрытием.

"Предложения о включении объекта в перечень объектов с обоснованием подаются в Минрегион с подписью руководителя органа местной исполнительной власти, исполнительного органа местного совета, иного органа государственной власти или государственного предприятия", - уточнили в "ФФУ Продакшн".

Так, в Минрегион нужно подать следующие документы:

Предложения о включении объекта в перечень объектов с обоснованием;
Сводный сметный расчет (в случае наличия);
Отчет по результатам экспертизы проектов строительства (в случае наличия);
Акт (приказ, распоряжение, решение) об утверждении проектной документации (в случае наличия);
Документы по форме собственности на земельный участок;
Документы по классу последствий для объектов строительства и подтверждения остаточной стоимости для всех проектов (в случае наличия);
Копии решений органов местного самоуправления о софинансировании из местного бюджета проектов, заверенные в установленном порядке (при наличии), либо гарантийные письма с указанием объемов софинансирования и даты принятия соответствующего решения.

Обязательным требованием является софинансирование из местных бюджетов или других источников, не запрещенных законодательством, добавили в "ФФУ Продакшн".

Отметим, что "ФФУ Продакшн" - это первый и пока единственный завод в Украине, который производит искусственное футбольное покрытие по европейской технологии и стандартам.

Напомним, накануне "травяной завод" ФФУ отчитался, что на территории Украины уже установлено 328 спортивных площадок с искусственным покрытием Polytan.

Добавим, что Федерация футбола Украины не потратила на завод ни копейки целевых средств УЕФА.

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