У "ФФУ Продакшн" роз'яснили, як замовити будівництво футбольного поля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Районні державні адміністрації, міста обласного значення та об’єднані територіальні громади можуть отримати фінансування на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям, передає УНН із посиланням на повідомлення заводу "ФФУ Продакшн" у Facebook.
Для цього органам місцевого самоврядування потрібно подати проект будівництва (нове будівництво, реконструкція, у тому числі виготовлення проектної документації) майданчиків зі штучним покриттям.
“Пропозиції щодо включення об’єкта до переліку об’єктів з відповідним обґрунтуванням подаються до Мінрегіону за підписом керівника органу місцевої виконавчої влади, виконавчого органу місцевої ради, іншого органу державної влади або державного підприємства”, — уточнили у “ФФУ Продакшн”.
Так, до Мінрегіону потрібно подати наступні документи:
Пропозиції щодо включення об’єкта до переліку об’єктів з відповідним обґрунтуванням;
Зведений кошторисний розрахунок (у разі наявності);
Звіт за результатами експертизи проектів будівництва (у разі наявності);
Акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (у разі наявності);
Документи щодо форми власності на земельну ділянку;
Документи щодо класу наслідків для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів (у разі наявності);
Копії рішень органів місцевого самоврядування про співфінансування з місцевого бюджету проектів, завірені в установленому порядку (у разі наявності), або гарантійні листи із зазначенням обсягів співфінансування та дати прийняття відповідного рішення.
Обов’язковою вимогою є співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством, додали у “ФФУ Продакшн”.
Зауважимо, що"ФФУ Продакшн“ — це перший та поки єдиний завод в Україні, який виготовляє штучне футбольне покриття за європейською технологією та стандартами.
Нагадаємо, напередодні “трав’яний завод” ФФУ відзвітував, що на території України вже встановлено 328 спортивних майданчиків зі штучним покриттям Polytan.
Додамо, що Федерація футболу України не витратила на завод жодної копійки цільових коштів УЄФА.