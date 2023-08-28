В двух районах Запорожской области объявят об обязательной эвакуации детей

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“Сегодня будет заседание Эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Это 5 населенных пунктов, 54 ребенка должны вывезти”, — подчеркнула Верещук.

Для эвакуации люди могут взять все, что хотят, в том числе выезжать можно с домашними животными, заявила министр, и добавила, что сейчас работают над тем, чтобы людям не запрещали проживать с домашними любимцами в местах их нового проживания.

По ее словам, сейчас в Харьковской области происходит обязательная эвакуация детей — из Купянского района Волчанской громады. Кроме того, в Донецкой области остается 89 детей в 11 населенных пунктах, и на сегодня продолжается процесс их эвакуации.

Добавим

Районы, в которых дети подлежат обязательной эвакуации, определяются ОВА.

“Есть советы обороны там, они решают своим решением, обращаются к нам, к Кабинету министров. На нашем штабе заседание, голосование и запускается процесс”, — рассказала Ирина Верещук.

Государство берет эвакуацию на себя и проводит ее бесплатно.

“Когда объявлена обязательная эвакуация, все расходы по транспортировке, размещению, питанию и все что этого касается”, — заявила Верещук.

Люди, которые выезжают из зоны боевых действий потом не смогут вернуться обратно, въезд туда запрещен, тем более с детьми.

“Есть такие, кто отказывается выезжать. Они подписывают форму, что добровольно отказываются покидать свои населенные пункты. И тогда, конечно, мы взрослым указать не можем. Когда вводится режим обязательной эвакуации в принудительный способ в отношении детей, 1 из взрослых обязан сопровождать детей”, — добавила министр.

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