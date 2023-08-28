В двух районах Запорожской области объявят об обязательной эвакуации детей

ukru
15:57 • 44886 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 99668 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 101008 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 86129 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83158 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107825 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130420 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 165910 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197327 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137156 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 35558 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 30035 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106072 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 100996 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 92830 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 165910 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 197327 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140060 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 146723 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183357 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 25817 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 92802 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118931 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154746 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161700 просмотра
Актуальное
В двух районах Запорожской области объявят об обязательной эвакуации детей

В двух районах Запорожской области объявят об обязательной эвакуации детей

Киев • УНН

 • 599312 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Запорожской области подлежат обязательной эвакуации детей два района. Об этом в телемарафоне сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает УНН.

Цитата

“Сегодня будет заседание Эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Это 5 населенных пунктов, 54 ребенка должны вывезти”, — подчеркнула Верещук.

Для эвакуации люди могут взять все, что хотят, в том числе выезжать можно с домашними животными, заявила министр, и добавила, что сейчас работают над тем, чтобы людям не запрещали проживать с домашними любимцами в местах их нового проживания.

По ее словам, сейчас в Харьковской области происходит обязательная эвакуация детей — из Купянского района Волчанской громады. Кроме того, в Донецкой области остается 89 детей в 11 населенных пунктах, и на сегодня продолжается процесс их эвакуации.

Добавим

Районы, в которых дети подлежат обязательной эвакуации, определяются ОВА.

“Есть советы обороны там, они решают своим решением, обращаются к нам, к Кабинету министров. На нашем штабе заседание, голосование и запускается процесс”, — рассказала Ирина Верещук.

Государство берет эвакуацию на себя и проводит ее бесплатно.

“Когда объявлена обязательная эвакуация, все расходы по транспортировке, размещению, питанию и все что этого касается”, — заявила Верещук.

Люди, которые выезжают из зоны боевых действий потом не смогут вернуться обратно, въезд туда запрещен, тем более с детьми.

“Есть такие, кто отказывается выезжать. Они подписывают форму, что добровольно отказываются покидать свои населенные пункты. И тогда, конечно, мы взрослым указать не можем. Когда вводится режим обязательной эвакуации в принудительный способ в отношении детей, 1 из взрослых обязан сопровождать детей”, — добавила министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вдоль линии фронта на Донетчине осталось эвакуировать 89 детей — ОВА

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы