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Вздовж лінії фронту на Донеччині залишилось евакуювати 89 дітей - ОВА

Вздовж лінії фронту на Донеччині залишилось евакуювати 89 дітей - ОВА

Київ • УНН

 • 402261 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Станом на ранок неділі у Краматорському та Бахмутському районах Донеччини чекають на евакуацію ще 89 дітей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі теленовин, пише УНН.

Деталі 

За словами Кириленка, залишилось не евакуйованими 89 дітей з 344 дітей, які знаходяться у найгарячіших районах Донеччини - Краматорський та Бахмутський. 

Також голова ОВА зазначив, що у випадку, коли батьки не погоджуються на евакуацію, то готується відповідний документ про примусову евакуацію. Також батьків попереджають про відповідну кримінальну та адміністративну відповідальність. 

Доповнення 

Протягом неділі окупанти обстріляли Торецьку територіальну громаду, населений пункт Нью-Йорк, місто Часів Яр та Волноваський район

Найгарячишим напрямком залишається Бахмутський. На Лиманському напрямку, за словами Павла Кириленка, ворог уже багато діб намагається безуспішно наступати та несе значних втрат. 

Нагадаємо

У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на вечір відбулось 23 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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