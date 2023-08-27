Вздовж лінії фронту на Донеччині залишилось евакуювати 89 дітей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Станом на ранок неділі у Краматорському та Бахмутському районах Донеччини чекають на евакуацію ще 89 дітей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі теленовин, пише УНН.
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За словами Кириленка, залишилось не евакуйованими 89 дітей з 344 дітей, які знаходяться у найгарячіших районах Донеччини - Краматорський та Бахмутський.
Також голова ОВА зазначив, що у випадку, коли батьки не погоджуються на евакуацію, то готується відповідний документ про примусову евакуацію. Також батьків попереджають про відповідну кримінальну та адміністративну відповідальність.
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Протягом неділі окупанти обстріляли Торецьку територіальну громаду, населений пункт Нью-Йорк, місто Часів Яр та Волноваський район
Найгарячишим напрямком залишається Бахмутський. На Лиманському напрямку, за словами Павла Кириленка, ворог уже багато діб намагається безуспішно наступати та несе значних втрат.
Нагадаємо
У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на вечір відбулось 23 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.