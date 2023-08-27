Вдоль линии фронта в Донецкой области осталось эвакуировать 89 детей - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области ожидают эвакуации еще 89 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире теленовостей, пишет УНН.
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По словам Кириленко, осталось не эвакуированными 89 детей из 344 детей, которые находятся в горячих районах Донецкой области - Краматорский и Бахмутский.
Также глава ОВА отметил, что в случае, когда родители не соглашаются на эвакуацию, то готовится соответствующий документ о принудительной эвакуации. Также родителей предупреждают о соответствующей уголовной и административной ответственности.
Дополнение
В течение воскресенья оккупанты обстреляли Торецкую территориальную громаду, населенный пункт Нью-Йорк, город Часов Яр и Волновахский район
Самым горячим направлением остается Бахмутское. На Лиманском направлении, по словам Павла Кириленко, враг уже много суток пытается безуспешно наступать и несет значительные потери.
Напомним
В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 23 боевых столкновений. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.