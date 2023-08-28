У двох районах Запорізької області оголосять про обов’язкову евакуацію дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Запорізькій області підлягають обов’язковій евакуації дітей два райони. Про це у телемарафоні повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє УНН.
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“Сьогодні буде засідання Евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов’язкову евакуацію з двох районів Запорізької області — Василівський і Пологівський райони. Це 5 населених пунктів, 54 дитини повинні вивезти”, — наголосила Верещук.
Для евакуації люди можуть взяти все, що хочуть, в тому числі виїжджати можна із домашніми тваринами, заявила міністерка, і додала, що зараз працюють над тим, щоб людям не забороняли проживати з домашніми улюбленцями в місцях їхнього нового проживання.
За її словами, зараз у Харківській області відбувається обов’язкова евакуація дітей — із Куп’янського району Вовчанської громади. Крім того, у Донецькій області залишається 89 дітей в 11 населених пунктів, і на сьогодні триває процес їх евакуації.
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Райони, в яких діти підлягають обов’язковій евакуації, визначаються ОВА. “Є ради оборони там, вони вирішують своїм рішенням, звертаються до нас, до Кабінету міністрів. На нашому штабі засідання, голосування і запускається процес”, — розповіла Ірина Верещук.
Держава бере евакуацію на себе і проводить її безкоштовно.
“Коли оголошена обов’язкова евакуація, усі видатки про транспортуванню, розміщенню, харчуванню і все що цього стосується”, — заявила Верещук.
Люди, які виїжджають із зони бойових дій потім не зможуть повернутись назад, в’їзд туди заборонено, тим паче з дітьми.
“Є такі, хто відмовляється виїжджати. Вони підписують форму, що добровільно відмовляються покидати свої населені пункти. І тоді, звичайно, ми дорослим вказати не можемо. Коли вводиться режим обов’язкової евакуації в примусовий спосіб щодо дітей, 1 з дорослих зобов’язаний супроводжувати дітей”, — додала міністерка.
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