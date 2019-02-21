В двух районах Киева из кранов может пойти желто-зеленая вода
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В период с 25 февраля по 11 марта планируется проведение испытаний тепловых сетей на плотность в Дарницком и Днепровском районах Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООО "Евро-Реконструкция".
Работы будут реализованы с целью выявления утечек из теплоносителей с применением органического красителя - флуоресцеина. Краситель не является токсичным веществом и не вреден для организма, отметили в компании.
"В результате проведения испытаний в квартирах потребителей зоны теплового снабжения Дарницкого и Днепровского районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета", - говорится в сообщении.
В компании объяснили, что проведение испытаний тепловых сетей на плотность методом введения пищевых красителей (флуоресцеина) - это один из способов диагностики систем теплоснабжения.
Напомним, начиная с февраля "Киевводоканал" изменил принцип начисления за потребляемые услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.