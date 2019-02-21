У двох районах Києва з кранів може потекти жовто-зелена вода
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У період з 25 лютого по 11 березня планується проведення випробувань теплових мереж на щільність у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТОВ "Євро-Реконструкція".
Роботи здійснюватимуться з метою виявлення витоків теплоносія шляхом застосування органічного барвника – флуоресцеїну. Барвник не є токсичною речовиною і не шкідливий для організму, відзначили у компанії.
"У результаті проведення випробувань у квартирах споживачів, зони теплового постачання Дарницького та Дніпровського районів, може спостерігатися в кранах вода жовто-зеленого кольору", - йдеться у повідомленні.
У компанії пояснили, що проведення випробувань теплових мереж на щільність методом введення харчового барвника (флуоресцеїну) – це один зі способів діагностики систем теплопостачання.
Нагадаємо, починаючи з лютого "Київводоканал" змінив принципи нарахування за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.