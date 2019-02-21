У двох районах Києва з кранів може потекти жовто-зелена вода

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У період з 25 лютого по 11 березня планується проведення випробувань теплових мереж на щільність у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТОВ "Євро-Реконструкція".