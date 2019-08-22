В Дунае утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В городе Рени Одесской области в реке Дунай утонул неизвестный мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в области.
Так, 21 августа, в 8:35, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Рени в реке Дунай рыбаками обнаружен утопленник.
По прибытию на место вызова водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью моторной лодки и багров на расстоянии 20 м от берега вытащили погибшего мужчину.
В ведомстве добавили, что личные данные погибшего устанавливаются.
Напомним, во время отдыха на реке Черемош в Ивано-Франковской области утонул несовершеннолетний парень.