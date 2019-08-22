У Дунаї потонув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У місті Рені Одеської області в річці Дунай потонув невідомий чоловік. Про це УНН повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС України в області.
Так, 21 серпня, о 8:35, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Рені в річці Дунай рибалками виявлено потопельника.
По прибуттю на місце виклику водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою моторного човна та багрів на відстані 20 м від берега витягли тіло загиблого чоловіка.
У відомстві додали, що особисті дані загиблого встановлюються.
Нагадаємо, під час відпочинку на річці Черемош в Івано-Франківської області потонув неповнолітній хлопець.