В ДТП с участием военнослужащего погибли мужчина и ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На трассе Харьков - Симферополь военнослужащий за рулем грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, трое травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, утром 20 июля 2020 военнослужащий Нацгвардии двигался в составе военной колонны за рулем автомобиля КрАЗ-131. На участке автодороги сообщением "Харьков - Симферополь" он допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.
В ГБР сообщили, что в результате ДТП водитель легковушки и 12-летняя девочка от полученных травм погибли на месте, еще трое пассажиров автомобиля Daewoo Lanos доставлены в местную больницу.
Нацгвардейца задержали. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил вождения, повлекшее гибель нескольких лиц по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины. Военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Как ранее сообщал УНН, на трассе "Запорожье - Мариуполь" перевернулась "Газель".