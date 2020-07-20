На трасі Запоріжжя - Маріуполь перекинулась "Газель"

“20 липня об 11:29 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху „Запоріжжя — Маріуполь“ поблизу с. Нестерянка Оріхівського району. Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що автомобіль „Газель“ з’їхав у кювет та перекинувся”, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії водія затиснуло конструкціями автівки. Рятувальники деблокували 26-річного чоловіка та передали медикам швидкої допомоги. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві за вихідні сталося 150 дорожньо-транспортних пригод.