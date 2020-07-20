На трассе Запорожье - Мариуполь перевернулась "Газель"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На трассе "Запорожье - Мариуполь" перевернулась "Газель", водителя которой зажало конструкциями покореженной машины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожский области, передает УНН.
"20 июля в 11:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге "Запорожье - Мариуполь" возле с. Нестерянка Ореховского района. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что автомобиль "Газель" съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.
В результате аварии водителя зажало конструкциями автомобиля. Спасатели деблокировали 26-летнего мужчину и передали медикам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве за выходные произошло 150 дорожно-транспортных происшествий.