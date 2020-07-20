На трассе Запорожье - Мариуполь перевернулась "Газель"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 59265 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103583 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136330 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111574 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132896 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102354 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104663 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102127 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
На трассе Запорожье - Мариуполь перевернулась "Газель"

На трассе Запорожье - Мариуполь перевернулась "Газель"

Киев  •  УНН

 • 15599 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. На трассе "Запорожье - Мариуполь" перевернулась "Газель", водителя которой зажало конструкциями покореженной машины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожский области, передает УНН.

"20 июля в 11:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге "Запорожье - Мариуполь" возле с. Нестерянка Ореховского района. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что автомобиль "Газель" съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате аварии водителя зажало конструкциями автомобиля. Спасатели деблокировали 26-летнего мужчину и передали медикам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве за выходные произошло 150 дорожно-транспортных происшествий.

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