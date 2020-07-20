У ДТП за участю військовослужбовця загинули чоловік і дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На трасі Харків – Сімферополь військовослужбовець за кермом вантажівки виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковим автомобілем. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, троє травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, вранці 20 липня 2020 року військовослужбовець Нацгвардії рухався у складі військової колони за кермом автомобіля Краз-131. На ділянці автошляху сполученням "Харків – Сімферополь" він допустив виїзд на зустрічну смугу та подальше зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos", – йдеться в повідомленні.
У ДБР повідомили, що внаслідок ДТП водій легковика та 12-річна дівчинка від отриманих травм загинули на місці, ще троє пасажирів автомобіля Daewoo Lanos доставлені до місцевої лікарні.
Нацгвардійця затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у порушенні правил водіння, що спричинило загибель кількох осіб за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України. Військовослужбовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Як раніше повідомляв УНН, на трасі "Запоріжжя – Маріуполь" перекинулась "Газель".