В ДТП в Житомирской области попал автобус, перевозивший верующих
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. С участием автобуса, перевозившего верующих, произошло ДТП с пострадавшими в Житомирской области. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-пресс-службу Нацполиции.
"Ситуация контролируется. Достаточное количество полицейских обеспечивает публичную безопасность. Нарушений общественного порядка не было. Имеет место только одно ДТП с пострадавшим в Житомирской области с участием автобуса, перевозившего верующих. Пострадал водитель, нарушивший Правила дорожного движения", - рассказал Фацевич.
Напомним, в районе с. Йосиповка в Житомирской области произошло ДТП: микроавтобус столкнулся с двухэтажным автобусом, в салоне которого находилось около 70 человек.