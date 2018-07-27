В ДТП в Житомирской области попал автобус, перевозивший верующих

"Ситуация контролируется. Достаточное количество полицейских обеспечивает публичную безопасность. Нарушений общественного порядка не было. Имеет место только одно ДТП с пострадавшим в Житомирской области с участием автобуса, перевозившего верующих. Пострадал водитель, нарушивший Правила дорожного движения", - рассказал Фацевич.

Напомним, в районе с. Йосиповка в Житомирской области произошло ДТП: микроавтобус столкнулся с двухэтажным автобусом, в салоне которого находилось около 70 человек.