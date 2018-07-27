У ДТП на Житомирщині потрапив автобус, який перевозив вірян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. За участі автобуса, який перевозив вірян, сталася ДТП з потерпілими у Житомирській області. Про це повідомив заступник голови Нацполіції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на прес-прес-службу Нацполіції.
"Ситуація контрольована. Достатня кількість поліцейських забезпечує публічну безпеку. Порушень громадського порядку не було. Має місце тільки одна ДТП з потерпілим в Житомирській області за участі автобуса, який перевозив вірян. Постраждав водій, який порушив Правила дорожнього руху", - розповів Фацевич.
Нагадаємо, в районі с. Йосипівка у Житомирській області сталася ДТП: мікроавтобус зіштовхнувся з двоповерховим автобусом, у салоні якого було близько 70 осіб.