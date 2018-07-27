У ДТП на Житомирщині потрапив автобус, який перевозив вірян

"Ситуація контрольована. Достатня кількість поліцейських забезпечує публічну безпеку. Порушень громадського порядку не було. Має місце тільки одна ДТП з потерпілим в Житомирській області за участі автобуса, який перевозив вірян. Постраждав водій, який порушив Правила дорожнього руху", - розповів Фацевич.

Нагадаємо, в районі с. Йосипівка у Житомирській області сталася ДТП: мікроавтобус зіштовхнувся з двоповерховим автобусом, у салоні якого було близько 70 осіб.