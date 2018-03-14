В ДТП на Буковине погибли четыре женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня утром в Черновицкой области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре женщины, еще одну - госпитализировали. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.
"Около 10 часов утра 14 марта на трассе в селе Новый Киселев Кицманского района произошло столкновение грузового автомобиля МАН и легкового Hyundai Elantra. По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась осуществить разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В полиции констатировали уменьшение ДТП в Украине
На момент аварии в легковом автомобиле находились пятеро женщин в возрасте от 58 до 70 лет. В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель авто, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая умерла в карете "скорой" по дороге в больницу. С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку легковушки.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства указанного дорожно-транспортного происшествия и призывает водителей быть осторожными за рулем и соблюдать Правила дорожного движения.