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У ДТП на Буковині загинули чотири жінки

У ДТП на Буковині загинули чотири жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні вранці у Чернівецькій області внаслідок зіткнення легковика із вантажівкою загинули чотири жінки, ще одну – госпіталізовано. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області, передає УНН.

“Близько 10-ї години ранку 14 березня на трасі у селі Новий Киселів Кіцманського району сталося зіткнення вантажного автомобіля МАН і легкового Hyundai Elantra. За попередньою інформацією, 58-річна жінка-водій легковика намагалася здійснити розворот з правого ряду. Не врахувавши дорожньої обстановки, вона допустила зіткнення з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку в лівому ряду”, — йдеться у повідомленні.

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На момент аварії в легковому автомобілі знаходилися п’ятеро жінок, віком від 58 до 70 років. Внаслідок зіткнення троє з них, в тому числі і водій авто, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Ще одна потерпіла померла в кареті “швидкої” по дорозі до лікарні. Зі струсом головного мозку та переломом кісток носа медики госпіталізували 70-річну пасажирку легковика.

На даний час поліція встановлює всі обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди та закликає водіїв бути обережними за кермом і дотримуватись Правил дорожнього руху.

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