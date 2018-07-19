В ГСЧС рассказали, как спасать людей на воде

"Если мы видим, что человеку (на воде - ред.) нужна помощь. У него констатируется непонятный взгляд, "стеклянные глаза" или испуг, он молчит, рот находится на поверхности воды, и время от времени человек уходит под воду, то нужно позвать отдыхающих на помощь. Если умеете плавать, то старайтесь доплыть до утопающего, обязательно сзади - сделайте захват за одежду, за волосы, успокойте ее. ЧСтарайтесь удержаться на воде, позовите на помощь - если нет, плывите к берегу" , - рассказал В.Сковорода.



Кроме того, он рекомендует вызвать спасательные службы и предоставить первичную помощь.



"Это искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца", - резюмировал В.Сковорода.



Напомним, с начала года в столице Украины на воде погибло уже 37 человек.