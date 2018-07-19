У ДСНС розповіли, як рятувати людей на воді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Одною з перших ознак, того що людина тоне є "скляні очі" та періодичне зникання з поверхні води. Про це під час прес-конференції заявив начальник водолазної служби АРЗ ГУ ДСНС України у місті Києві Володимир Сковорода, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми бачимо, що людині (на воді – ред.) потрібна допомога. У неї констатується незрозумілий погляд, "скляні очі" або переляк, вона мовчить, рот перебуває на поверхні води, і час від часу людина іде під воду, то потрібно покликати відпочиваючих на допомогу. Якщо вмієте плавати, то намагайтеся допливти до того, хто потопає, обов’язково ззаду - зробіть захват за одяг, за волосся, заспокойте її. Намагайтесь втриматись на воді, покличте на допомогу – якщо ні, допливайте до берега", – розповів В.Сковорода.
Крім того, він рекомендує викликати рятівні служби, та надати первинну допомогу.
"Це штучна вентиляція легень та непрямий масаж серця", - резюмував В.Сковорода.
Нагадаємо, з початку року у столиці України на воді загинуло вже 37 людей.