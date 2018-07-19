У ДСНС розповіли, як рятувати людей на воді

"Якщо ми бачимо, що людині (на воді – ред.) потрібна допомога. У неї констатується незрозумілий погляд, "скляні очі" або переляк, вона мовчить, рот перебуває на поверхні води, і час від часу людина іде під воду, то потрібно покликати відпочиваючих на допомогу. Якщо вмієте плавати, то намагайтеся допливти до того, хто потопає, обов’язково ззаду - зробіть захват за одяг, за волосся, заспокойте її. Намагайтесь втриматись на воді, покличте на допомогу – якщо ні, допливайте до берега", – розповів В.Сковорода.



Крім того, він рекомендує викликати рятівні служби, та надати первинну допомогу.



"Це штучна вентиляція легень та непрямий масаж серця", - резюмував В.Сковорода.



Нагадаємо, з початку року у столиці України на воді загинуло вже 37 людей.