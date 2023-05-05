В ГСЧС рассказали о ликвидации последствий падения обломков БПЛА в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В главном управлении ГСЧС Украины в городе Киев рассказали актуальную ситуацию по ликвидации последствий падения обломков БПЛА в столице, передает УНН.
Цитата
"4 мая, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве начали поступать сообщения о возгораниях и взрывах в Соломенском и Печерском районах Киева.
Так, в Соломенском районе возникло возгорание на 1-этаже 4-этажного здания. Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м. В результате поражения, взрывной волной разрушены декоративные внешние элементы конструкции здания на площади 150 кв. м.
В Печерском районе возникло возгорание в одном из парков. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 5 кв. м.", - говорится в сообщении.
Детали
По информации, на месте событий работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. Жертв и пострадавших в результате данных событий нет.
Напомним
Над Киевом силы Противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщили в Киевской МВА и добавили, что информация о разрушениях отсутствует.