У ДСНС розповіли про ліквідацію наслідків падіння уламків БПЛА у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У головному управлінні ДСНС України у місті Київ розповіли актуальну ситуацію щодо ліквідації наслідків падіння уламків БПЛА у столиці, передає УНН.
Цитата
"4 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві почали надходити повідомлення про займання та вибухи у Соломʼянському та Печерському районах Києва.
Відтак, у Солом’янському районі виникло загоряння на 1-поверсі 4-поверхової будівлі. Пожежу ліквідовано на площі 50 кв. м. Внаслідок ураження, вибуховою хвилею зруйновано декоративні зовнішні елементи конструкції будівлі на площі 150 кв. м.
У Печерському районі виникло займання в одному із парків. Пожежу було оперативно ліквідовано на площі 5 кв. м.", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За інформацією, на місці подій працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих внаслідок даних подій немає.
Нагадаємо
Над Києвом сили Протиповітряної оборони збили безпілотник. Про це повідомили у Київській МВА і додали, що інформація про руйнування відсутня.