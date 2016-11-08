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В ГосЧС сообщили о спаде воды в Закарпатской области после сильных осадков

В ГосЧС сообщили о спаде воды в Закарпатской области после сильных осадков

Киев • УНН

 • 7602 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. По состоянию на утро 8 ноября в Закарпатской области наблюдается спад воды и прекращение осадков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 8 ноября осадки прекратились, вода пошла на спад", - говорится в сообщении.

В то же время, в ведомстве сообщили, что подразделениями ГосЧС откачано около 6 тыс. м. куб. воды из 44 домохозяйств и 30 подвальных помещений жилых домов.

Всего к работам привлечено 41 ед. тех. и 161 чел. от ГосЧС - 12 ед. тех. и 40 чел.).

Напомним, без водоснабжения из-за подтопления в Закарпатской области остались почти 6 тыс. человек.

Как сообщал УНН, подъемом уровней воды ожидается на реках бассейнов Сяна и Днестра.

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