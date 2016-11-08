У ДСНС повідомили про спад води на Закарпатті після сильних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Станом на ранок 8 листопада на Закарпатті спостерігається спад води та припинення опадів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
“Станом на 7:00 год. 8 листопада опади припинилися, вода пішла на спад”, — йдеться в повідомленні.
Водночас, у відомстві повідомили, що підрозділами ДСНС відкачано близько 6 тис. м3 води з 44 дворогосподарств та 30 підвальних приміщень житлових будинків.
Всього до робіт залучено 41 од. тех. та 161 чол. (від ДСНС — 12 од. тех. та 40 чол.).
Нагадаємо, без водопостачання через підтоплення на Закарпатті залишилися майже 6 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, підйомом рівнів води очікується на річках басейнів Сяну та Дністра.