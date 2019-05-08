В ГСЧС назвали основные причины пожаров в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Среди основных причин пожаров в Киеве выделяют неосторожное обращение с огнем, поджог и короткое замыкание. Об этом журналисту УНН сообщил главный специалист сектора по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко.
"Если брать по периодам, то за 2018 год из-за неосторожного обращения с огнем произошло 3925 пожаров из 5467, то есть, подавляющее большинство", - отметил Макушенко.
Он добавил, что за четыре месяца 2019 года произошло 1575 пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, что на 355 пожаров больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда произошло 1220 таких пожаров.
По словам Макушенко, в результате поджога в 2018 году произошло 398 пожаров, а с начала 2019 года - 113, что на 25 пожаров меньше, чем в прошлом году, когда их произошло 138.
Из-за короткого замыкания, как отметил Макушенко, в 2018-м произошло 497 пожаров. С начала 2019 года по этой причине их было 173, а за аналогичный период 2018 года из-за короткого замыкания произошло 159 пожаров.
Отметим, что речь идет об общем количестве пожаров, произошедших в городе Киеве.
По словам Макушенко, не более 50% от этого количества пожаров происходит в жилом секторе, включая придомовую территорию.
Напомним, в ГСЧС назвали основные причины возникновения пожаров в экосистемах.