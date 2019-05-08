У ДСНС назвали основні причини пожеж у столиці

"Якщо брати по періодах, то за 2018 рік через необережне поводження з вогнем сталося 3925 пожеж з 5467, тобто, переважна більшість", - зазначив Макушенко.

Він додав, що за чотири місяці 2019 року сталося 1575 пожеж через необережне поводження з вогнем, що на 355 пожеж більше, ніж за аналогічний період 2018 року, коли сталося 1220 таких пожеж.

За словами Макушенка, внаслідок підпалу в 2018 році сталося 398 пожеж, а з початку 2019 року – 113, що на 25 пожеж менше, ніж у минулому році, коли їх сталося 138.

Через коротке замикання, як зазначив Макушенко, у 2018 рік сталося 497 пожеж. З початку 2019 року через цю причину їх було 173, а за аналогічний період 2018 року через коротке замикання сталося 159 пожеж.

Зазначимо, що йдеться про загальну кількість пожеж, які сталися у місті Києві.

За словами Макушенка, трохи більше 50% від цієї кількості пожеж відбувається у житловому секторі, включно з прибудинковою територією.

Нагадаємо, у ДСНС назвали основні причини виникнення пожеж в екосистемах.