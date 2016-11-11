В ГП "Антонов" объяснили ситуацию с самолетом "Мрия" в аэропорту Лейпцига
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В аэропорту Лейпцига при выключении двигателей самолета АН-225 "Мрия" на втором двигателе произошел краткосрочный выброс пламени, повреждений самолета и двигателей нет. Об этом говорится в сообщении ГП "Антонов" в Facebook, передает УНН.
"10 ноября в аэропорту города Лейпциг после заруливания самолета АН-225" Мрия "на стоянку, при выключении двигателей в процессе выбега роторов на втором двигателе произошел краткосрочный (в течение 15-16 секунд) выброс пламени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после окончательной остановки двигателей был проведен осмотр этого двигателя и выявлено неполную герметичность отсечного клапана, что и стало причиной выброса пламени.
"Представители завода-изготовителя двигателя устранили обнаруженный дефект. Повреждений самолета и двигателей нет. Самолет допущен к дальнейшей эксплуатации, Ан-225 готов к следующим полетам ", - отметили на предприятии.
Как сообщал УНН, в немецком аэропорту Лейпцига загорелся крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия". Сообщалось, что для тушения пожара были задействованы девять транспортных средств пожарной бригады аэропорта. Пожар удалось локализовать за 15 минут.