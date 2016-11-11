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У ДП "Антонов" пояснили ситуацію з літаком "Мрія" в аеропорту Лейпцига

У ДП "Антонов" пояснили ситуацію з літаком "Мрія" в аеропорту Лейпцига

Київ • УНН

 • 32037 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. В аеропорту Лейпцига при виключенні двигунів літака АН-225 "Мрія" на другому двигуні стався короткостроковий викид полум'я, пошкоджень літака та двигунів немає. Про це йдеться у повідомленні ДП "Антонов" у Facebook, передає УНН.

“10 листопада в аеропорту міста Лейпциг після зарулювання літака АН-225 „Мрія“ на стоянку, при виключенні двигунів в процесі вибігу роторів на другому двигуні стався короткостроковий (протягом 15-16 секунд) викид полум’я”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після остаточної зупинки двигунів було проведено огляд цього двигуна та виявлено неповну герметичність відсічного клапану, що й стало причиною викиду полум’я.

“Представники заводу-виготовлювача двигуна усунули виявлений дефект. Пошкоджень літака та двигунів немає. Літак допущено до подальшої експлуатації, Ан-225 готовий до наступних польотів”, — зазначили у підприємстві.

Як повідомляв УНН, в німецькому аеропорту Лейпцига загорівся найбільший в світі літак Ан-225 “Мрія”. Повідомлялось, що для гасіння пожежі було задіяно дев’ять транспортних засобів пожежної бригади аеропорту. Пожежу вдалося локалізувати за 15 хвилин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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