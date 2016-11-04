В Донецкой области 9 из 10 бывших работников ГАИ не сдали зачеты по огневой и физической подготовке

По приказу начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина все работники, обеспечивающие безопасность дорожного движения, проходят проверку на профессиональное соответствие. На базе тренингового центра полиции Донецкии области начато проведение зачетов по служебной подготовке. Первыми сдавали экзамены работники, которые отвечают за безопасность на дорогах в Мангушском районе. С "первой десятки" полицейских выполнил все нормативы только один работник.

Как отметила Н.Шиман, жесткая позиция руководства областного главка продиктована систематическими жалобами граждан именно на представителей дорожной полиции и разоблачением отдельных работников этой службы в коррупции.

Неделю назад весь личный состав подразделения, где работают бывшие инспекторы ГАИ, проходил психологическое тестирование и собеседования в рамках подведения итогов работы подразделения за 9 месяцев этого года. Тогда начальник ГУНП Донецкой области В.Аброськин отметил, что в рамках новой кадровой политики, которая не оставляет места "круговой поруке", специалистами управления кадрового обеспечения разработаны мероприятия по проверке личного состава на наличие проявлений коррупционных действий и соответствия занимаемым должностям. Все дорожные полицейские проходили смотр, психологическое тестирование, индивидуальные собеседования.

В пресс-службе ГУ НП также сообщили, что на базе тренингового центра ГУНП в Донецкой области полицейские сдают экзамены по ПДД, знанию нормативной базы, навыкам оказания первой медицинской помощи.

Проверяется огневая подготовка. После инструктажа, правоохранители выполняют упражнения по стрельбе. После чего сдают физическую подготовку - отжимание, качание пресса и бег.

К концу месяца все 288 человек, которые работают в подразделении, пройдут такую ​​же проверку по боевой и служебной подготовке. В отношении тех сотрудников полиции, которые не сдадут экзамены, будут приняты меры дисциплинарной ответственности и предоставлен шанс пересдать зачеты. Если же правоохранители второй раз не выполнят нормативы, будет приниматься принципиальное решение относительно их соответствия занимаемой должности и последующего увольнения.