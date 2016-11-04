У Донецькії області 9 з 10 колишніх працівників ДАІ не склали заліки з вогневої та фізичної підготовки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Перевірка на профвідповідність колишнього ДАІ: 9 з 10 поліцейських не склали заліки з вогневої та фізичної підготовки у Донецькії області. Про це у Facebook повідомила начальник прес-служби ГУ НП у Донецькій області Наталя Шиман, передає УНН.
За наказом начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслава Аброськіна всі працівники, що забезпечують безпеку дорожнього руху, проходять перевірку на професійну відповідність. На базі тренінгового центру поліції Донеччини розпочато проведення заліків зі службової підготовки. Першими здавали іспити працівники, які відповідають за безпеку на дорогах у Мангушському районі. З “першої десятки” поліцейських виконав усі нормативи лише один працівник.
Як відзначила Н.Шиман, жорстка позиція керівництва обласного главку продиктована систематичними скаргами громадян саме на представників дорожньої поліції та викриттям окремих працівників цієї служби у корупції.
Тиждень тому увесь особовий склад підрозділу, де працюють колишні інспектори ДАІ, проходив психологічне тестування та співбесіди в рамках підведення підсумків роботи підрозділу за 9 місяців цього року. Тоді начальник ГУНП Донецької області В.Аброськін наголосив, що у рамках нової кадрової політики, яка не залишає місця “круговій поруці”, фахівцями управління кадрового забезпечення розроблені заходи з перевірки особового складу на наявність проявів корупційних дій та відповідність займаним посадам. Всі дорожні поліцейські проходили стройовий огляд, психологічне тестування, індивідуальні співбесіди.
У прес-службі ГУ НП також повідомили, що на базі тренінгового центру ГУНП в Донецькій області поліцейські складають іспити з Правил дорожнього руху, знання нормативної бази, навичок надання першої медичної допомоги.
Перевіряється вогнева підготовка. Після інструктажу, правоохоронці виконують вправи зі стрільби. Після чого здають фізичну підготовку — віджимання, качання пресу та біг.
До кінця місяця всі 288 осіб, які працюють в підрозділі, пройдуть таку саму перевірку по бойовий та службовій підготовці. У відношенні тих працівників поліції, які не здадуть іспити, будуть прийняті міри дисциплінарної відповідальності та надано шанс перездати заліки. Якщо ж правоохоронці вдруге не виконають нормативи, буде прийматися принципове рішення щодо їх не відповідності займаній посаді та подальшого звільнення.