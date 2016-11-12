В "ДНР" заявили о задержании шести человек по делу об убийстве "Моторолы"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. "МГБ ДНР" заявило о задержании шестерых членов "Украинской националистической организации" "Misanthropic Division", лидеры которой ранее якобы взяли на себя ответственность за убийство боевика Арсена Павлова с позывным "Моторола", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
В "ДНР" отметили, что задержанные дают показания об "обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремистской направленности".
"Активисты "Misanthropic Division" поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории "республики", - отметили в "ДНР".
При этом в "ДНР" обвинили СБУ в попытке активизировать противоречия между главарями "ДНР" и "ЛНР".
В отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия.
"Моторолу" подорвали в Донецке 16 октября.