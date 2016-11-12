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15 марта, 19:03 • 110776 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153984 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129843 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122941 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108469 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103376 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100043 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129217 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В "ДНР" заявили о задержании шести человек по делу об убийстве "Моторолы"

В "ДНР" заявили о задержании шести человек по делу об убийстве "Моторолы"

Киев • УНН

 • 17224 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. "МГБ ДНР" заявило о задержании шестерых членов "Украинской националистической организации" "Misanthropic Division", лидеры которой ранее якобы взяли на себя ответственность за убийство боевика Арсена Павлова с позывным "Моторола", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В "ДНР" отметили, что задержанные дают показания об "обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремистской направленности".

"Активисты "Misanthropic Division" поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории "республики", - отметили в "ДНР".

При этом в "ДНР" обвинили СБУ в попытке активизировать противоречия между главарями "ДНР" и "ЛНР".

В отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия.

"Моторолу" подорвали в Донецке 16 октября.

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