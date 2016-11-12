У "ДНР" заявили про затримання шести осіб у справі про вбивство "Мотороли"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. "МГБ ДНР" заявило про затримання шістьох членів "української націоналістичної організації" "Misanthropic Division", лідери якої раніше нібито взяли на себе відповідальність за вбивство бойовика Арсена Павлова з позивним "Моторола", передає УНН з посиланням на РИА Новости.
У "ДНР" відзначили, що затримані дають свідчення про "обставини скоєння злочинів терористичної та екстремістської спрямованості".
"Активісти "Misanthropic Division" підтримували контакти з кадровими співробітниками СБУ і виконували завдання української спецслужби на території "республіки", - відзначили в "ДНР".
При цьому в "ДНР" звинуватили СБУ у намаганні активізувати протиріччя між ватажками "ДНР" і "ЛНР".
Стосовно затриманих проводяться оперативно-слідчі дії.
Раніше ватажок "ДНР" О.Захарченко назвав нового "причетного" до вбивства "Мотороли".
"Моторолу" підірвали в Донецьку 16 жовтня.