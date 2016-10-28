В "ДНР" инициировали внеочередную встречу контактной группы в течение 24 часов

"По факту обстрела города Макеевки и обострение военной ситуации "Донецкая народная республика" инициировала внеочередную встречу контактной группы в режиме видеоконференции в течение ближайших 24 часов", - сообщил он.

Напомним, 28 октября пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 7 боевиков, еще 17 получили ранения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 27 на 28 октября, один украинский военнослужащий погиб, еще шесть бойцов были ранены в течение минувших суток в зоне АТО.