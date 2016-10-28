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У "ДНР" ініціювали позачергову зустріч контактної групи протягом 24 годин

У "ДНР" ініціювали позачергову зустріч контактної групи протягом 24 годин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Самопроголошена Донецька народна республіка ініціювала позачергову зустріч контактної групи в режимі відеоконференції протягом 24 годин. Про це сказав журналістам представник "ДНР" в Мінську Денис Пушилін, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"За фактом обстрілу міста Макіївки і загострення військової ситуації "Донецька народна республіка" ініціювала позачергову зустріч контактної групи в режимі відеоконференції протягом найближчих 24 годин", - повідомив він.

Нагадаємо, 28 жовтня речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що минулої доби в зоні АТО загинули 7 бойовиків, ще 17 отримали поранення.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 27 на 28 жовтня, один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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