У "ДНР" ініціювали позачергову зустріч контактної групи протягом 24 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Самопроголошена Донецька народна республіка ініціювала позачергову зустріч контактної групи в режимі відеоконференції протягом 24 годин. Про це сказав журналістам представник "ДНР" в Мінську Денис Пушилін, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"За фактом обстрілу міста Макіївки і загострення військової ситуації "Донецька народна республіка" ініціювала позачергову зустріч контактної групи в режимі відеоконференції протягом найближчих 24 годин", - повідомив він.
Нагадаємо, 28 жовтня речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що минулої доби в зоні АТО загинули 7 бойовиків, ще 17 отримали поранення.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 27 на 28 жовтня, один український військовослужбовець загинув, ще шістьох бійців було поранено впродовж минулої доби в зоні АТО.