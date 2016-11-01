В Днепре в незаконных палатках изъяли 300 бутылок алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 1 ноября. УНН. Инспекторы полиции изъяли 281 бутылку алкогольных напитков в двух незаконных палатках Днепра, на ул. Калиновой, в которых отсутствовали лицензии на торговлю. Об этом сообщает УНН-Центр .
Патрульные проверили стационарные киоски по адресу: ул.Калинова, дома 78 и 80/1.
Последний закрыли на прошлой неделе за аналогичное правонарушение.
Правоохранители составили протоколы по статье № 156 КУоАП (Нарушение правил торговли) и изъяли 281 бутылку алкогольных напитков.