У Дніпрі у незаконних ятках вилучили 300 пляшок алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 1 листопада. УНН. Інспектори поліції вилучили 281 пляшку алкогольних напоїв у двох незаконних ятках Дніпра, на вул. Калиновій, в яких були відсутні ліцензії на торгівлю. Про це повідомляє УНН-Центр.
Патрульні перевірили стаціонарні кіоски за адресою: вул.Калинова, будинки 78-а та 80-а/1.
Останній закрили на минулому тижні за аналогічне правопорушення.
Правоохоронці склали протоколи за статею № 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі) та вилучили 281 пляшку алкогольних напоїв.